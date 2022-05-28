أقوى مراجعات الثانوية العامة فى اللغة الفرنسية الجزء الأول.. فيديو

كتبت هند عادل

مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تقدم "اليوم السابع" يوميا سلسلة مراجعات لكافة المواد التعليمية التى يمتحن بها الطلاب، من قبل نخبة من المدرسين والمتخصصين.

تقديم أ.عمرو حجازى مدرس أول اللغة الفرنسية

وبدأ جميع الطلاب فى الاستعداد للامتحانات التى ستنطلق فى 26 يونيو المقبل لذلك من خلال المذاكرة الجيدة، ومراجعة كافة المنهج للإلمام بالمعلومات الموجودة فيه، خاصة فى ظل حالة التوتر التى يعيشها الطلاب بسبب تغيير الطريقة المعتادة للامتحان عن كل عام، وحرصًا من جريدة وموقع "اليوم السابع" على الدور الاجتماعى الذى تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة الجزء الأول من اللغه الفرنسية بالفيديو.