الأرصاد: غدا ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتب ـ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء، يكون مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية بمدينة السلوم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.