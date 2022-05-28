القوى العاملة: تعيين 585 شابا واستخراج 1404 شهادات قياس مهارة ببنى سويف

كتبت آية دعبس

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 585 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شابان "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1563 شاباً منهم 9 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 767 ترخيص مزاولة مزاولة الحرفة ، و 637 شهادة قياس مستوى المهارة .

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أبريل الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 545 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 789 عاملا ، وعقد ندوة توعية ، كما تم التفتيش على 647 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 42 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .