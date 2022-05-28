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أقوى مراجعات الثانوية العامة فى اللغة العربية الجزء الأول "الأدب"..فيديو

السبت، 28 مايو 2022 11:31 ص
أقوى مراجعات الثانوية العامة فى اللغة العربية الجزء الأول "الأدب"..فيديو طلاب الثانوية العامة
كتبت ـ هند عادل ـ تقديم: أ. محمد شادى مدرس أول لغة عربية

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مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تقدم "اليوم السابع" يوميا سلسلة مراجعات لكافة المواد التعليمية التي يمتحن بها الطلاب، من قبل نخبة من المدرسين والمتخصصين، حيث بدأ جميع الطلاب في الاستعداد للامتحانات التي ستنطلق في 26 يونيو المقبل لذلك من خلال المذاكرة الجيدة، ومراجعة كافة المنهج للإلمام بالمعلومات الموجودة فيه، خاصة في ظل حالة التوتر التي يعيشها الطلاب بسبب تغيير الطريقة المعتادة للامتحان عن كل عام.|


 
وحرصًا من جريدة وموقع "اليوم السابع" على الدور الاجتماعي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية في كافة المواد الدراسية بالفيديو بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، واليوم إليكم مراجعة فرع الأدب في مادة اللغة العربية بالفيديو.
 
 

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