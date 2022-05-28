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الأعلى للجامعات: اختبارات قدرات للالتحاق بالكليات التكنولوجية بالجامعات

السبت، 28 مايو 2022 04:09 م
الأعلى للجامعات: اختبارات قدرات للالتحاق بالكليات التكنولوجية بالجامعات وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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قرر المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الدورى المنعقد اليوم بجامعة بنها، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وحضور رؤساء الجماعات، على  إدراج الكليات التكنولوجية بالجامعات والكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس، ضمن الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عند التقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
 
أكد وزير التعليم العالي على استعداد كافة الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، والتأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات بالحضور، لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.
 
كما أكد الوزير على ضرورة التزام كافة الطلاب بالاجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة تواجدهم بالحرم الجامعي، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الماسك الطبي "الكمامة" والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإحضار كافة الأدوات الشخصية والكتابية، فضلًا عن عدم التواجد داخل الحرم الجامعي بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي.
 
 

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