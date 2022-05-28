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الأرصاد تحذر: موجة حارة خلال الـ 72 ساعة القادمة والقاهرة تسجل 37 درجة

السبت، 28 مايو 2022 12:27 م
الأرصاد تحذر: موجة حارة خلال الـ 72 ساعة القادمة والقاهرة تسجل 37 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى خلال 72 ساعة القادمة، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحري حتي جنوب البلاد حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 37  درجة على القاهرة نهارا و 23 درجة ليلا.
 
وتكون الأجواء حارة علي السواحل الشمالية كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال الفترة وتزيد الاحساس بحرارة الطقس.
 
ويشهد اليوم السبت، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء و جنوب البلاد
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

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