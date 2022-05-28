اليوم السابع
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التضامن: تدريب الشباب على المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

السبت، 28 مايو 2022 01:04 م
التضامن: تدريب الشباب على المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مشروع "مودة"
كتب مدحت وهبة

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بدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، تنفيذ فعاليات برنامج تدريب المدربين لمراكز الشباب في محافظات المرحلة الأولى "القاهرة - الاسكندرية- الفيوم - الدقهلية - بورسعيد" والتي تستهدف عدد 50 كادرا تدريبيًا من الشباب في الفئة العمرية من 21 وحتى 29 عاما وذلك فى  إطار الشراكة بين وزارتي  التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر.
 
وعلى مدار 7 أيام تدريبية، سيناقش المشاركون بالبرنامج التدريبي العديد من المعلومات والمهارات والأدوات التي تساهم في تأهيل كوادر تدريبية شابة قادرة على نقل عملية التعلم لأقرانهم من الشباب، بالإضافة لإتاحة مجموعة من الجلسات المتعلقة بتعزيز المفاهيم  الخاصة بالدليل التدريبي لمشروع مودة، والتي تدور حول الجوانب النفسية والثقافية والاجتماعية والطبية والشرعية المتعلقة بتكوين الأسرة، كما ستتناول التدريبات جلسات مع مجموعة من الاستشاريين من أجل دعم الآليات الخاصة بدمج الشباب من ذوي الإعاقة والقضايا التي تمسهم في الأطر التدريبية والمفاهيمية للمشروع، وإيماناً من وزارة التضامن الاجتماعي وجهاتها الشريكة بحقوق ذوي الإعاقة في التمكين سيكون من ضمن المشاركين مجموعة من الكوادر التدريبية من ذوي الإعاقة الذين اجتازوا جميع المراحل التي سبقت برنامج تدريب المدربين.
 
 
ومن المقرر أن تقوم الكوادر التدريبية التي  ستجتاز مرحلة تدريب المدربين، بتنفيذ سلسلة من التدريبات في مراكز الشباب المختلفة بمحافظات المرحلة الاولى خلال شهر يونيو المقبل.
 
 
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التصامن

المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

مشروع مودة

تدريب الشباب على مشروع موده


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