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التعليم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات غش بالمحمول بامتحانات الدبلومات

السبت، 28 مايو 2022 03:02 م
التعليم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات غش بالمحمول بامتحانات الدبلومات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أدى 733 ألفا و921 طالبا/طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في عدد 14 مادة امتحانية (5 مواد فترة أولى- 9 مواد فترة ثانية)، داخل 3076 لجنة في أول أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2022.
 
وتفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والأستاذ هاشم علي جامع، نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، لجان الامتحانات التحريرية داخل لجنة (المدرسة الفندقية المتقدمة للغات بالشيخ زايد) بمحافظة الجيزة، ولجنة (مدرسة الشيخ زايد للتعليم الأساسي بالحى (11) (تجارى)) بمحافظة الجيزة، لجنة (مدرسة القاهرة الصناعية بنات بالمنيل (صناعى)) بمحافظة القاهرة.
 
وأكد مجاهد، أن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان. 
 
وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.
 
وحرص رئيس عام الامتحان، على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.
 
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.  
 
وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.
 
 

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