اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى من دفعة الصف الرابع

الجمعة، 29 أبريل 2022 05:02 م
حصاد الوزارات.. التعليم تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى من دفعة الصف الرابع وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: تطعيم 2 مليون و800 ألف مواطن بالجرعة التنشيطية الثالثة
 
الصحة: معدل التطعيم ضد كورونا فى مصر وصل 79.53 جرعة لكل 100 مواطن
 
هيئة السكة الحديد تستعرض مواصفات ورشة القطارات الإسبانية المكيفة الجديدة
 
التضامن: القيادة السياسية أدرجت عمليات زراعة القوقعة بنظام التأمين الصحى
 
التعليم تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى من دفعة الصف الرابع
 
وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ 4142 مريض إدمان مجانا ببشاير الخير
 
المترو يعلن حالة الطوارئ بخطوطه الثلاثة ويلغى إجازات طوائف التشغيل طوال العيد
 
استمرار صرف معاشات شهر مايو من ماكينات الصراف الآلى
 

 


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