القوى العاملة تحدد مواعيد الترشح لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية

كتبت آية دعبس

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان ، قراراً بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026 ، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022.

ونص القرار علي كل من يرغب في الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقوم بتسجيل بياناته الكترونيا علي الرابط الالكتروني المخصص لذلك علي موقع وزارة القوي العاملة ، علي أن يتضمن التسجيل البيانات الأساسية التالية : الاسم الرباعي، الرقم القومي، و المهنة أو الوظيفة، محل العمل ، المؤهل الدراسي ، النوع ، واسم المنظمة النقابية العمالية المرشح لرئاسة اوعضوية مجلس إدارتها، والمعقد الذي يرغب في الترشح عليه (عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية / رئيس المنظمة النقابية).

ونص القرار، علي أن يبدأ التسجيل الالكتروني للراغبين في الترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارة المنظمات النقابية بالنسب للمرحلة الأولى للانتخابات بداية التسجيل 27 أبريل ونهايته 9 مايو 2022، والمرحلة الثانية من 10 مايو ، ونهاية التسجيل 22 مايو 2022.

وأكد القرار أنه لا يخل التسجيل الالكتروني بوجوب تقديم طلبات الترشح يدويا من المرشح شخصيا ، أو وكيله بموجب توكيل رسمي ، إلي اللجنة العامة المختصة المشرفة علي الانتخابات مرفقا به المستندات المنصوص عليها في 20 من اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم .