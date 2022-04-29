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الأوقاف والأزهر يطلقان اليوم 3 قوافل دعوية بالمحافظات

الجمعة، 29 أبريل 2022 08:00 ص
الأوقاف والأزهر يطلقان اليوم 3 قوافل دعوية بالمحافظات وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تنطلق اليوم الجمعة 3 قوافل دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك في محافظات "الجيزة - الشرقية - البحر الأحمر"، حيث تضم كل قافلة 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "حسن الخاتمة".
 
وفيما يلى أسماء العلماء المشاركون في القافلة والمساجد المقرر التوجه إليها:
أولًا: مديرية أوقاف الجيزة (مدينة الضباط)
1- الدكتور/ صبري حلمي محمد أبو غاياتي - مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة - أبو بكر الصديق- دهشور مدينة الضباط
2- الشيخ/ عبد التواب حسين مهدي حسن - واعظ بالأزهر الشريف - عمر بن الخطاب- دهشور مدينة الضباط
3- الشيخ/ أحمد عبدالعال السيد الكفراوي - إمام وخطيب - عثمان بن عفان- دهشور مدينة الضباط
4- الشيخ/ كمال الدين ناصر أبو السعود جمعة - واعظ بالأزهر الشريف - الإيمان- مساكن الجيش مدينة الضباط
5- الشيخ/ إسلام ماهر عبدالجيد شعبان - إمام وخطيب - الإخلاص- مساكن الجيش مدينة الضباط
6- الشيخ/محمد وجيه مبروك عبدالعال - واعظ بالأزهر الشريف - أبو بكر الصديق- مساكن الجيش مدينة الضباط
7- الشيخ/ إبراهيم شعبان رجب عبدالله - إمام وخطيب - الفردوس– مساكن الشرطة مدينة الضباط
8- الشيخ/ عبدالوهاب محمد عبدالوهاب - واعظ بالأزهر الشريف - الرضوان – مساكن الشرطة مدينة الضباط
9- الشيخ/ عبدالله فرج حماد النقيب - إمام وخطيب - الياسمين– مساكن الشرطة مدينة الضباط
10- الشيخ/ محمد عادل موسى السيد - واعظ بالأزهر الشريف - الهدى – مساكن الشرطة مدينة الضباط
 
ثانيًا: مديرية أوقاف الشرقية (العاشر من رمضان)
1. الشيخ/ أحمد إسماعيل جودة قاسم - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب – مجاورة 14
2. الشيخ/ عاطف إسماعيل دياب - واعظ بالأزهر الشريف - الرحمة- مجاورة 5
3. الشيخ/أحمد محمد أحمد عطية - إمام وخطيب - ابن عدنان – مجاورة 10
4. الشيخ/ محمد السيد حسني - واعظ بالأزهر الشريف - نور الإيمان – الأردنية
5. الشيخ/ حمدان محمد محمد أحمد - إمام وخطيب - طيبة السلام - مجاورة 45
6. الشيخ/ محمود صلاح الدين طه - واعظ بالأزهر الشريف - عمرو بن العاص- مجاورة 59
7. الشيخ/ أحمد محمد حسين إبراهيم مريم - إمام وخطيب - المبارك- مجاورة30
8. الشيخ/ أحمد نور الدين محمد - واعظ بالأزهر الشريف - العشيرة المحمدية- مجاورة 3
9. الشيخ/فوده السيد أحمد فوده - إمام وخطيب - بدر- مجاورة 2
10. الشيخ/ السيد رضوان السيد - واعظ بالأزهر الشريف - السلام- مجاورة 29
 
ثالثًا: مديرية أوقاف البحر الأحمر(الغردقة)
1. الشيخ/ حسام الدين محمود عبدالمنعم - إمام وخطيب - الميناء الكبير
2. الشيخ/ محمد أحمد خليل - واعظ بالأزهر الشريف - الشهيد عبدالمنعم رياض
3. الشيخ/ محمد المجلي محمود - إمام وخطيب - الرحمن بالسقالة
4. الشيخ/ ماهر فرج الله محمد - واعظ بالأزهر الشريف - التقوى
5. الشيخ/ الشعراوي عبدالعال مراد - إمام وخطيب - الرحمن الرحيم
6. الشيخ/ محمد عيسى محمد - واعظ بالأزهر الشريف - الرحمن- بالدهار
7. الشيخ/ رضا مسعود عبد الغني - إمام وخطيب - الوهاب
8. الشيخ/ علي أحمد محمود - واعظ بالأزهر الشريف - الشبان المسلمين-
9. الشيخ/ عبد الباسط عبدالله حسين - إمام وخطيب - الهداية
10. الشيخ/ محمود أبو الحمد أحمد - واعظ بالأزهر الشريف - نور الإسلام
 
 

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