اليوم السابع
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الجمعة، 29 أبريل 2022 02:33 م
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استمرار صرف معاشات شهر مايو من ماكينات الصراف الآلى

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:00 م
استمرار صرف معاشات شهر مايو من ماكينات الصراف الآلى ماكينات الصرف الالى
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ اليوم الجمعة فى صرف  معاشات مايومن ماكينات الصراف الآلى، وذلك فى استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ أنه فى اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات و المعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولى اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2مليون عميل بإجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا .

 


وزيرة التضامن

فروع بنك ناصر

معاشات مايو 2022

صرف معاشات مايو 2022

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