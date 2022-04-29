اليوم السابع
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التعليم: سمحنا لطلاب الثانوى بالمدارس الخاصة المجهزة بأداء الامتحان إلكترونيًا بضوابط صارمة

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:34 ص
التعليم: سمحنا لطلاب الثانوى بالمدارس الخاصة المجهزة بأداء الامتحان إلكترونيًا بضوابط صارمة د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على استفسارات أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى حول تثبيت الطلاب في المدارس الخاصة المجهزة تكنولوجيا لأداء الامتحان الإلكترونى على التابلت بدلا من تسكينهم علي مدارس حكومية أخري مجهزة، قائلا: نحن سمحنا بهذا بضوابط صارمة وعلى مسؤولية المدرسة الخاصة المباشرة أمام طلابها. 
 
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أنا شخصيا أفضل الالتزام بالجداول المعلنة والامتحان في المدارس المجهزة في الفترة المسائية فقط حتى لا نسمع جدلا بعد بدء الامتحان من مشاكل في مدارس خاصة وننسى وقتها أن هم من اختاروا هذا.
 
 

التربية والتعليم

المدارس الخاصة

أداء الامتحانات إلكترونيا

أداء الامتحان فى مدارس خاصة

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