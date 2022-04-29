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التضامن: القيادة السياسية أدرجت عمليات زراعة القوقعة بنظام التأمين الصحى

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:19 م
التضامن: القيادة السياسية أدرجت عمليات زراعة القوقعة بنظام التأمين الصحى جانب من توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع
كتب مدحت وهبة

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شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع، وذلك بشأن تأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعي القوقعة في رياض الأطفال وما قبلها في الفترة العمرية منذ المولد حتى 8 سنوات ووقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن  الاجتماعى  أيمن عبد الموجود مساعد الوزير لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.
 
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نشهد  طفرة كبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلي أن الدولة تنتهج منهج حقوق الإنسان، حيث تم مراعاة حقوق الأشخاص في دستور 2014 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجموعة سياسات الحماية الاجتماعية التي تم وضعها، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و  أن الإعاقات السمعية  تعد من الإعاقات الصعبة وأصحابها من الفئات التي يستلزم دمجها في المجتمع إعداد الظروف لذلك ، حيث يجب تأهيل أولياء الأمور والأسر والمجتمع لدمجهم،  مشيرة إلي أن زراعة القوقعة مكلفة للغاية، والقيادة السياسية أدرجت عمليات زراعة القوقعة ضمن نظام التأمين الصحي للدولة وتتكلف العملية الواحدة حوالي من 100 ألف إلي 150 ألف جنيه
 
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أنسب تدخل لحماية الأبناء يتمثل في وقت الطفولة المبكرة، ومواءمة منهج تعليمهم مع منهج رياض الأطفال، مشيرة إلي أن الوزارة تقوم بإعداد منهج تنشئة الأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في الفئة العمرية من " 0: 4".
 
 
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وزيرة التضامن

القيادة السياسية

زراعة القوقعة ضمن نظام التأمين الصحي للدولة

زراعة القوقعة

اليوم السابع بلس

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