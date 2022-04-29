المترو يعلن حالة الطوارئ بخطوطه الثلاثة ويلغى إجازات طوائف التشغيل طوال العيد

كتب رضا حبيشى

أعلنت شركة المترو حالة الطوارئ بالخطوط الثلاثة لاستقبال عيد الفطر، وقررت إلغاء إجازات طوائف تشغيل القطارات طوال أيام العيد مع استمرار مد ساعات التشغيل طوال العيد للثانية صباحا.

وتستمر شركة المترو فى مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتم مد التشغيل للثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.15 صباحا.

ويلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا، كما سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.

يذكر أن جداول تشغيل المترو في رمضان تتضمن قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا، على أن تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.