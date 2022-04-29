اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أبريل 2022 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المترو يعلن حالة الطوارئ بخطوطه الثلاثة ويلغى إجازات طوائف التشغيل طوال العيد

الجمعة، 29 أبريل 2022 02:00 م
المترو يعلن حالة الطوارئ بخطوطه الثلاثة ويلغى إجازات طوائف التشغيل طوال العيد مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت  شركة المترو حالة الطوارئ بالخطوط الثلاثة  لاستقبال عيد الفطر، وقررت إلغاء إجازات طوائف تشغيل القطارات طوال أيام العيد مع استمرار مد ساعات التشغيل طوال العيد للثانية صباحا.
 
وتستمر شركة المترو فى مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتم مد التشغيل للثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.15 صباحا.
 
ويلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا، كما سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.
 
 
يذكر أن جداول تشغيل المترو في رمضان تتضمن قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا، على أن تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.
 
 

المترو

تشغيل المترو فى رمضان

ساعات تشغيل المترو في رمضان

رمضان

مواعيد المترو فى رمضان

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هام للمسافرين.. مواعيد القطارات خلال عيد الفطر.. والمترو يمد ساعات التشغيل "فيديو"

الخميس، 28 أبريل 2022 08:00 ص

المترو: العمل بمواعيد رمضان ومد ساعات التشغيل مستمر حتى نهاية إجازة العيد

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:00 م

المترو: مد ساعات التشغيل مستمر طوال أيام العيد

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:00 م

المترو يناشد الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات: منع دخول المخالفين للمحطات

الأحد، 24 أبريل 2022 02:00 م

رئيس حى حلوان تشن حملة لنظافة ورفع الإشغالات بمحيط محطة المترو.. صور

السبت، 23 أبريل 2022 02:25 م

المترو ينهى استعداداته لعيد الفطر ويمد ساعات التشغيل طوال أيامه

السبت، 23 أبريل 2022 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة