وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ 4142 مريض إدمان مجانا ببشاير الخير

كتب مدحت وهبة

في إطار الحرص على استمرار تقديم خدمات ما بعد العلاج ، نظم صندوق مكافحة و علاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة الصندوق حفل افطار للمتعافين من تعاطى المخدرات بمنطقة بشاير الخير بالاسكندرية احدى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " ويأتى ذلك في إطار الدمج المجتمعي لهم ،حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" والذى يتم تنفيذها حاليا فى العديد من المناطق مثل "الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وحدائق اكتوبر وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد "وايضا فى المناطق الجارىً تطويرها.

كما تم تنظيم دورى رمضان للمتعافين من الإدمان بمنطقة بشاير الخير بهدف إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية ،وذلك ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها الصندوق في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتم تكريم الفريق الفائز وتسليمه كأس البطولة والميداليات ،ويأتي تنظيم الدوري الرمضاني للمتعافين من الإدمان في إطار إطلاق المرحلة الجديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات"،بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة مديا هب بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الرياضية او خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي بالمناطق المطورة ضمن خدمات ما بعد العلاج، لافته الى أنه يتم تنفيذ العديد من الانشطة والبرامج التوعوية فى الكثير من المناطق المطورة ومنها منطقة بشاير الخير بمحافظة الاسكندرية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المنطقة ، وخاصة الشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، وتم تنفيذ ما يقرب من 38 ألف زيارة منزلية للاسر بمنطقة بشاير والمناطق المجاورة حيث يتم زيارة الاسرة أكثر من مرة ،لتوعيتهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة كما أن عيادة الصندوق بمنطقة بشاير الخير قدمت الخدمات العلاجية لما يقرب من 4142 مريض إدمان " جديد ومتابعة " من أبناء المنطقة وأبناء المناطق المجاورة مجانا وفى سرية تامة.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن من ضمن الانشطة التى يتم تنفيذها أيضا بالمناطق المطورة ندوات للإرشاد الأسرى للمتعافين وأسرهم ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها صندوق مكافحة الإدمان لمعرفة الاسر بأليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" للحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وكذلك التأكيد على دور الأسرة في دعم المتعافي من خلال متابعة تغيير شخصية المريض وتعديل سلوكياته وتخليه عن سلوكيات الإدمان من خلال تعاملهم معه علي مدار اليوم ، وأيضا التأكيد على حضور جلسات الإرشاد الأسري والإرشاد الزواجي وتقبل المريض قبول غير مشروط وعدم اللوم علي ما حدث في فترة الإدمان النشط وعدم السخرية من المريض وإفشاء أسراره للآخرين ،أيضا المراقبة غير المباشرة لمعرفة إذا كان يسير في طريق التحسن والتعافي أم في طريق الانتكاس بالإضافة الى ضرورة إظهار الأسرة لعودة ثقتها مرة أخرى للمريض عن طريق اسنادهم له أدوار ومسؤوليات جديده ومهمه ،واستفاد من هذه الفعاليات 1000 سيدة بمنطقة بشاير الخير .

كما يتم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال من أبناء المتعافين تتضمن التدريب على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة ،كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان ، وشارك في هذه الفعاليات ما يقرب من 3 آلاف طفل من أبناء منطقة بشاير الخير.