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هيئة السكة الحديد تستعرض مواصفات ورشة القطارات الإسبانية المكيفة الجديدة

الجمعة، 29 أبريل 2022 02:11 م
هيئة السكة الحديد تستعرض مواصفات ورشة القطارات الإسبانية المكيفة الجديدة السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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استعرضت هيئة السكة الحديد مواصفات ورشة القطارات الجديدة التى تم إنشاءها لأعمال صيانة القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة التى توردها شركة تالجو، وذلك خلال التقرير التالى:
 
1- يتم تصنيع وتوريد 7 قطارات تالجو  من الشركة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين الهيئة و تالجو وقطار تقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري.
 
2- تم وصول أول قطار إلى ميناء الإسكندرية خلال الفترة الماضية 
 
3-  الورشة من تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر
 
4- اشتملت أعمال الورشة على على إنشاء سقيفة بابعاد 285 م×45م  ومجارى وتبليطات أمام وخلف السقيفة .
5- الأعمال عبارة عن توريد وصب أساسات الجمالون والجمالون المعدني وتركيب الصاج وأعمال ردم و خرسانات مسلحة للأعمدة والحوائط  وأخرى للسكك واعمال شبكات التغذية والصرف والكهرباء واعمال الحريق وتركيب المجارى وصرف المطر الجديدة وأعمال تركيب الشبابيك والابواب و تشطيبات الواجهات الخارجية وتوريد وتركيب الهاندريل المعدنى كذلك إنشاء مبنى إداري ملحق بالورش.
 
 

السكة الحديد

حركة القطارات

القطارات الاسبانية

القطارات الجديدة

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