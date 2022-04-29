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الصحة: معدل التطعيم ضد كورونا فى مصر وصل 79.53 جرعة لكل 100 مواطن

الجمعة، 29 أبريل 2022 02:28 م
الصحة: معدل التطعيم ضد كورونا فى مصر وصل 79.53 جرعة لكل 100 مواطن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ان معدل التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر وصل إلى 79.53 جرعة لكل 100 مواطن، وهو مايعد من المعدلات المرتفعة للتطعيمات طبقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، حيث تم صرف 81.384.156 جرعة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر، ياتى ذلك فى إطار الأسبوع العالمى للتمنيع فى الفترة من 24-30 ابريل 2022.
 
واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجهود التي قامت بها وزارة الصحة والسكان في الاشهر الماضية ادت لزيادة  معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر من خلال التوسع في أماكن التطعيمات وتنفيذ حملة للتطعيمات بالمنازل "طرق الأبواب " مما كان له دور كبير فى استقرار الوضع الوبائى والصحي فى مصر.
 
وأكد "عبدالغفار "ان مصر ملتزمة بالوقاية من الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم من خلال العمل على تنفيذ استراتيجيات صحية وتطوير ومتابعة سير خطط العمل ومؤشرات البرامج المحلية من خلال التكامل بين جميع مستويات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن القيام بأنشطة التمنيع بمصر مستمرة فضلًا عن زيادة الوعي المجتمعي وتشجيع المواطنين للإقبال على خدمات التطعيم، حيث أثبتت الدراسات والدلائل العلمية وتجارب البلدان المختلفة  أثر اللقاحات كإحدى أنجح التدخلات الصحية وأكثرها فعاليةً في إنقاذ حياة الملايين وخفض معدلات الوفاة على مر السنين.
 
وأضاف "عبدالغفار"ان برنامج التطعيمات الموسع بمصر يُمثل دعامة أساسية من دعامات الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، لافتًا إلى نجاح مصر في توفير كافة انواع اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 .
 
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اخبار مصر

لقاح كورونا

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