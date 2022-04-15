حصاد الوزارات.. وزير التنمية المحلية: نتابع بشكل مستمر ثبات أسعار تعريفة الركوب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التنمية المحلية: غرفة العمليات تتابع بشكل مستمر ثبات أسعار تعريفة الركوب

الصحة: افتتاح أول قسم داخلى لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى بنى سويف للصحة النفسية