حصاد الوزارات.. وزير التنمية المحلية: نتابع بشكل مستمر ثبات أسعار تعريفة الركوب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التنمية المحلية: غرفة العمليات تتابع بشكل مستمر ثبات أسعار تعريفة الركوب
الصحة تدشن الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجيستي بمجمع «فاكسيرا»
الصحة: افتتاح أول قسم داخلى لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى بنى سويف للصحة النفسية
صرف معاشات أبريل اليوم من ماكينات ATM للمتخلفين عن الموعد المحدد
وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أولى من تكرار الحج والعمرة
وزير التعليم العالى يتابع الموقف التنفيذى لجامعة الزقازيق الأهلية
وزير الرى: تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة
وزير الزراعة ينعى ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات
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