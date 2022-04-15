اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 05:34 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزير التنمية المحلية: نتابع بشكل مستمر ثبات أسعار تعريفة الركوب

الجمعة، 15 أبريل 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التنمية المحلية: نتابع بشكل مستمر ثبات أسعار تعريفة الركوب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

وزير التنمية المحلية: غرفة العمليات تتابع بشكل مستمر ثبات أسعار تعريفة الركوب

الصحة: افتتاح أول قسم داخلى لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى بنى سويف للصحة النفسية

صرف معاشات أبريل اليوم من ماكينات ATM للمتخلفين عن الموعد المحدد

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أولى من تكرار الحج والعمرة

وزير التعليم العالى يتابع الموقف التنفيذى لجامعة الزقازيق الأهلية

 


التنميه المحليه

الاوقاف

معاشات

الازهر

الرى

الزراعه

القوى العامله

حياه كريمه

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