التنمية المحلية: تنظيم الملتقى التدريبى الأول للكوادر المحلية بمراكز المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

كتب على عبد الرحمن

تنظم وزارة التنمية المحلية بدءا من الثلاثاء المقبل (19/3/2022) ولمدة ثلاثة أيام، الملتقى التدريبى الأول لكوادر وحدات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بدواوين عموم المحافظات، والمراكز المستهدفة بالمرحلة الثانية، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة.

وصرح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الثانية ، والتى ستكون مسئولة عن جميع الإجراءات أثناء عملية التخطيط و التنفيذ لمشروعات تطوير الريف.

وأشار اللواء محمود شعراوى أن الملتقى يهدف إلى دعم وبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية على مستوى المحافظات و المراكز للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ، لتكون أكثر فاعلية فى متابعة المشروعات، وممارسة أدوارهم القانونية ، والاستفادة من الخبرات و الممارسات الجيدة السابقة للمرحلة الأولى ، مما يعظم الاستفادة من تلك التجارب و ذلك أثناء تنفيذ المرحلة الثانية، لافتا إلى أن الملتقى يستهدف 149 من الكوادر المحلية، منها 42 من منسقى و كوادر وحدات حياة كريمة بدواوين عموم المحافظات، و52 من منسقى حياة كريمة من مراكز المرحلة الأولى بالمحافظات، و55 من منسقى حياة كريمة بمراكز المرحلة الثانية فى محافظات الغربية و الإسماعيلية و مطروح و كفرالشيخ و الجيزة و المنوفية و الدقهلية و الفيوم و دمياط و المنيا و أسيوط وسوهاج و أسوان و بنى سويف و القليوبية و الوادى الجديد و الشرقية و قنا والأقصر و البحيرة و الإسكندرية.

وأوضح اللواء شعراوى أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإمتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى المراكز المستفيدة من حياة كريمة ، اضافة الى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية للاقتصادية المحلية واشراك المواطنين و دمجهم فى عمليات التخطيط المحلى ومتابعة التنفيذ وتقييم الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة حريصة على وجود بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" و يأتى ذلك من التدريب المستمر للكوادر ، وتبادل الخبرات ، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تعد المشروع التنموي الأكبر على مستوي العالم ، وهناك تقدير كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لدور المحليات في تنفيذ ومتابعة المبادرة الرئاسية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات .

جدير بالذكر أن الملتقى التدريبى الأول لكوادر الإدارة المحلية جاء نتيجة للحوار المفتوح بين اللواء محمود شعراوى والمتدربين خريجى البرنامج التدريبى الأول الذى نفذته الوزارة لكوادر وحدات حياة كريمة ، بمركز سقارة للتدريب ، وطرحوا خلاله عدداً من المقترحات من بينها إنشاء ملتقى لتبادل الخبرات بين المتدربين لوحدات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" على مستوى المحافظات ، واستجاب وزير التنمية المحلية له لاستمرار تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على مستوي مبادرة حياة كريمة في المحافظات المستهدفة.

وفى نفس السياق ، احتفلت وزارة التنمية المحلية بإنتهاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة لوحدات التحول الرقمى بالمحافظات ، والتى نظمها مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع الحالى ، وهو الأسبوع التدريبي رقم 34 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى ، و استهدفت الوررش 135 متدرباً من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الدورة التدريبية تأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، و الارتقاء بمنظومة العمل بالمحليات ، مشيرا الى جهود الوزارة المستمرة لرفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي ، وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون ، والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات ، خاصة و أن التحول الرقمى هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الحديثة ، و أصبح أسلوب حياة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى فى وقت أقل ، وخلق جيل جديد من العاملين قادر على مواكبة التطورات الإدارية و التكنولوجية و التفاعل مع المواطنين و الاستجابة لمطالبهم .

جدير بالذكر ، أن الورشة تناولت العديد من الموضوعات منها التهيئة للتحول الرقمي ، وأساسيات إدارة المشروعات الرقمية ، والأمن السيبراني ، و التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية ، اضافة الى تفاصيل عمل مدير مشروعات وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى .