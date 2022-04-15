وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أولى من تكرار الحج والعمرة

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني موضوع خطبة الجمعة المقبلة 21 رمضان، الموافق 22 أبريل، وذلك تحت عنوان: "العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر".

وفي هذا الصدد، أكد وزير الأوقاف، أن النقد في صدقة الفطر في أيامنا هذه أنفع للفقير وأيسر له، وقضاء حوائج الناس أولى من تكرار الحج والعمرة، ويجوز إخراج القيمة المالية في زكاة الفطر، والنقدُ أنفعُ للفقراء في مجتمعنا وزماننا وأوسع لهم في قضاء حوائجهم، ومراعاةُ ما فيه صالح الفقراء من فقه المقاصد.