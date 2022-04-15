اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 662 شاباً ومتابعة الإجراءات الاحترازية بـ800 منشأة بجنوب سيناء

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:47 ص
القوى العاملة: تعيين 662 شاباً ومتابعة الإجراءات الاحترازية بـ800 منشأة بجنوب سيناء وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا من مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء ، يؤكد أن المديرية قامت بتعيين 662 شاباً، منهم  شابا "قادرون باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 696 شابأً.
 
وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من مدير المديرية أشرف علم الدين إلي أن المديرية قامت خلال شهر مارس الماضي بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية
 
وقال مدير المديرية: إن  المديرية  قامت بصرف منح لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 14 ألف جنيه لـ 7 عمال منح مولود جديد، و3 منحة زواج لعامل بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحتى وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 4000 جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى، فضلاً عن تسجيل 51 عاملاً جديداً على المنظومة .
 
وقامت  المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 8 تراخيص عمل الأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة، كما قامت باستخراج 312 شهادة قياس مستوى المهارة ، و1200 كارنيه مزاولة الحرفة .
 
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 205 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعقد 3 ندوات توعية، كما تم تلقى 41 شكوى عمالية وتم تسوية 7 شكاوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 16 شكوى، و10 شكاوى ما زالت تحت البحث.
 
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 25 منشأة، وإعادة التفتيش على 69 منشأة، وأسفر عن تحرير 27 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وبحث شكوي، وإجراء 40 قياس لـ 6 منشآت، وبحث شكوتين .
 

القوى العاملة

القوى العاملة بجنوب سيناء

العمالة غير المنتظمة

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