اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 02:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: افتتاح أول قسم داخلى لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى بنى سويف للصحة النفسية

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:21 م
الصحة: افتتاح أول قسم داخلى لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى بنى سويف للصحة النفسية افتتاح المرحلة الأولى من القسم الداخلي المخصص لعلاج مرضى الإدمان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح المرحلة الأولى من القسم الداخلي المخصص لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى بني سويف للصحة النفسية وعلاج الإدمان،  والذي تصل سعته لأكثر من 45 مريضا، وذلك بالتعاون مع  الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القسم الجديد بمستشفى بني سويف لعلاج الإدمان يقدم خدمات علاج مرضى الإدمان في محافظة بني سويف وعدد من محافظات إقليم الصعيد، منوها إلى أن القسم يقدم خدمة علاج أعراض الانسحاب، وخدمة التأهيل النفسي والمجتمعي، وذلك ضمن برنامج «تعافي» وهو البرنامج العلاجي الذي تعتمده الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
 
وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، احتفلت في شهر ديسمبر من عام 2021 بتكريم 70 متعافيا تلقوا علاجهم في مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة الشرقية، وكذلك 17 متعافيا من مستشفى طنطا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مشيرا إلى أن الحملة تهدف لدعم المتعافين وتوفير ظروف معيشية جيدة تساعدهم على الاستمتاع بحياة طبيعية دون تعاطي.
 
وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أنه جاري التوسع فى افتتاح أقسام جديدة لعلاج الإدمان على مستوى مستشفيات الأمانة بمحافظات الجمهورية، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه وزارة الصحة والسكان لقضية علاج الإدمان، وخطتها نحو التوسع في مراكز الخدمة لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

الصحة

الصحة النفسية

بنى سويف

علاج الادمان

اخبار مصر

مستشفى بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة