اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 02:31 م
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صرف معاشات أبريل اليوم من ماكينات ATM للمتخلفين عن الموعد المحدد

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:00 م
صرف معاشات أبريل اليوم من ماكينات ATM للمتخلفين عن الموعد المحدد صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يستمر بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة  الدكتورة نيفين القباج  وزيرة  التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة البنك  اليوم فى  صرف معاشات ابريل  بزيادة 13 % من  ماكينات الصرف الألى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.
 
كما تستمر الهيئة القومية للتامين الاجتماعي فى  صرف معاشات أبريل بزيادةُ المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية.
 
وتقرر  صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من الأول من إبريل 2022 و ذلك بحد أدني 120 جنيه و حد أقصي 1222 جنيه حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه.
 
وتبلغ  التكلفة السنوية لهذه الزيادة  قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة إعتباراًمن تاريخ إستحقاق المعاش
 
 

التامينات

صرف معاشات ابريل

زيادة المعاشات

علاوة زيادة المعاشات

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