صرف معاشات أبريل اليوم من ماكينات ATM للمتخلفين عن الموعد المحدد

كتب مدحت وهبة

يستمر بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة البنك اليوم فى صرف معاشات ابريل بزيادة 13 % من ماكينات الصرف الألى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

كما تستمر الهيئة القومية للتامين الاجتماعي فى صرف معاشات أبريل بزيادةُ المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية.

وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من الأول من إبريل 2022 و ذلك بحد أدني 120 جنيه و حد أقصي 1222 جنيه حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة إعتباراًمن تاريخ إستحقاق المعاش