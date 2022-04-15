وزير التعليم العالى يتابع الموقف التنفيذى لجامعة الزقازيق الأهلية

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية بجامعة الزقازيق الأهلية بمحافظة الشرقية، بحضور لفيف من قيادات جامعة الزقازيق.

وأفاد التقرير بوجود تقدم كبير في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة، والانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة بمعدلات إنجاز مُرتفعة في جامعة الزقازيق الأهلية.

الجدير بالذكر أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع على مساحة 44 فدانًا وتضم عدة مباني منها، إدارة الجامعة - وعدد (6) مباني أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية (3 طبي، 2 هندسي، و1 علوم إنسانية واجتماعية) - وعدد (2) مبنى للورش ومبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

ومن المُقرر أن تُقدم جامعة الزقازيق الأهلية في مرحلة التشغيل الأولى، برامج دراسية جديدة ومُميزة، والعديد من البرامج البينية بواقع 26 برنامجًا بـ(11) كلية، وهي: "البرامج الهندسية (15) برنامجًا دراسيًا وتشمل (هندسة البناء – العمارة البيئية والعمران – المعلوماتية الطبية – شبكات الحاسب والأمن السيبراني – هندسة الفضاء والطيران – هندسة نُظم الاتصالات – هندسة الميكاترونكس والأتمتة – هندسة المواد وإدارة التصنيع – الهندسة الطبية – إدارة المشروعات – الجيومعلوماتية – الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات – هندسة الربوتات – العلوم الحضرية والتخطيط مع علوم الكمبيوتر (المدن الذكية) – الإدارة المُتكاملة للأراضي والمياه).

كما تُقدم الجامعة 6 برامج في العلوم الطبية، وتشمل "العلاج الطبيعي – التمريض – تكنولوجيا المُختبرات الطبية – طب وجراحة الفم – الصيدلة والتصنيع الدوائي – الطب البشرى"، وفي مجال العلوم الإنسانية تُقدم (5) برامج دراسية وتشمل "إدارة الاعمال والعلاقات الدولية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – ريادة الأعمال – علم الآثار والتراث – التحليل المالي – التكنولوجيا المالية – برنامج الوسائط المُتعددة الرقمية".