وزير الرى: تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه فى إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي فى أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال ، والعمل على رقمنة الوثائق.

وأضاف أنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي.

أوضح عبد العاطى أنه نظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها ل 408 مخازن على مستوى الجمهورية ولتوفير المعلومات الدقيقة لـ450 مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على إمتداد شبكة المجارى المائية، وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه علي طول مجري نهر النيل وفروعه.

كما تم إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع ، حيث تم حصر 7738 ترعة بأطوال تصل إلى أكثرمن 33 ألف كيلومتر في زمام 213 هندسة رى موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع، وتسجيل بيانات حوالى 9000 كيلو متر من الترع التى تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً (موزعة على حسب الادارة)، وكذا حصر زمام أكثر من 1.350 مليون فدان تم التحول فيه النظم الرى الحديث (موزعة على حسب الموقع - الزمام – نوع الأرض – نوع المحاصيل - تاريخ التحول - نوع النظام المستخدم).

ومنظومة لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل ، حيث تم حصر 526 جزيرة نيلية ، و 373 مرسى نهرى موزعة علىحسب النشاط والترخيص والموقع بأطوال إجمالية تصل الى حوالى 22 ألف متر ، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات، وذلك بإجمالي 15745 مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعيه موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها، وكذا منظومة لحصر التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، حيث تم إدخال بيانات حوالى 13334 مخالفة موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الرى، وما يقرب من 83 ألف تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية حوالى 7000 فدان موزعة على حسب المراكز والمحافظات .

وهناك منظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، حيث تم إضافة بيانات 118 مخر سيل بمحافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم و الجيزة وأسوان وأسيوط) ، و 1141 منشأ والتى تصل سعتها التخزينية لأكثر من 100 مليون مترمكعب ، و 43 منشأ جارى تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من 50 مليون متر مكعب ، ومنظومة لحصر 282 من آبار المراقبة ، و حوالى 55 ألف بئر إنتاجى موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص .

ومنظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، حيث تم حصر بيانات ل 696 محطةموزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية ، حيث تم حصر 672 مخالفةبالشواطئ المصرية موزعة على حسب المحافظة، ونوع المخالفة وموقف الإزالة وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة.

ووجه عبد العاطى بضرورة الإستمرار في تطوير هذه التطبيقات الهامة وغيرها من التطبيقات، مع تحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.