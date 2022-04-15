اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 09:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 43 مسجدًا فى عدد من محافظات الجمهورية

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:00 ص
بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 43 مسجدًا فى عدد من محافظات الجمهورية مسجد جديد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 34 مسجدًا، منها 36 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 7 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه ( 963 ) مسجدًا ، منها ( 818 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 145 )  مسجدًا صيانة وترميمًا. 
 وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: 
 
مديرية أوقاف البحيرة
1. عمران – العرقوب – كفر الدوار
2. العلي القدير – الكوم الأخضر – حوش عيسى
3. العقاري – قرية العقاري البحرية – مركز المحمودية
4. الرحمن – تلبقا – كوم حمادة
5. العزيز غنيم – المنطقة السادسة بدر
6. الميهي البحري – زاوية حمور - الدلنجات
7. كوبري المحطة فرهاش – حوش عيسي 
 
مديرية أوقاف الشرقية
8. السلام  - عرب السلاوي الصغيرة – عمريط- مركز أبو حماد 
9. الجعافرة الكبير – النمروط - فاقوس
10. بدران – أولاد موسى – أبو كبير
11. النور – عزبة هارون – شبرا النخلة 
 
مديرية أوقاف الغربية
12. غنيم غالي – كفر الزيات 
13. النور – الانشاء - السنطة
14. الكبير – كفر شماخ – كفر الزيات 
15. البحري – حانوت – زفتى 
 
مديرية أوقاف أسوان
الأهالي – الرديسية 
16. الرحمة – حي شرق 
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
17. الكبير – قرية 2 بنجر السكر – برج العرب
18. 1/7 أبيس – محرم بك 
 
مديرية أوقاف الفيوم 
19. قباء – بندر طامية 
20. أبو صايم الغرب  – الشواشنة 
 
مديرية أوقاف أسيوط
21. خاتم المرسلين – العوامر - ديروط 
 
مديرية أوقاف المنوفية
22. العتيق – كفر الخضرة – مركز الباجور 
 
مديرية أوقاف بني سويف
23. أحمد قاسم – الزرابي – مركز بني سويف
24. عيد مرزوق – بهبشين - ناصر
25. عثمان بن عفان – بندر ناصر
26. رياض الصالحين – الحي الرابع شرق النيل – بندر بني سويف 
 
مديرية أوقاف دمياط 
27. عرب عاشور – كفر سعد
28. النور بالسنانية – طريق رأس البر القديم 
 
مديرية أوقاف المنيا
29. النور – زاوية برمشا - العدوة
30. الهدى – عزبة خورشيد – منفطين - سملوط
31. السلام – دهمرو – مغاغة
 32. الفردوس – البيهو - سمالوط
 
مديرية أوقاف القليوبية
33. الرحمن – عزبة حلموس – أبو الغيط – القناطر الخيرية 
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
34. الهداية – أبو سلاية – التل الكبير
مديرية أوقاف الأقصر
35. حسن الخاتمة – قرية الدبابية شرق - إسنا
36. الفتاح العليم -  القرايا – النمسا - إسنا 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: 
 
مديرية أوقاف قنا
1. الهدى والإيمان – جزيرة الطويرات - قنا
2. فاطمة الزهراء – المفرجية - قوص 
 
مديرية أوقاف البحيرة
3. عمران – كفر الحاجة – مركز ايتاي البارود
4. الحمد قليشان – مركز ايتاي البارود 
 
مديرية أوقاف أسيوط
5. عبد الرحيم كيلاني – المختون – ديروط 
 
مديرية أوقاف الفيوم
6. والي ميزار - النزلة - الشواشنة 
 
مديرية أوقاف المنوفية
7. أولاد سويد – جدام – مركز تلا
 
 

افتتاح مساجد

مساجد جديدة

الأوقاف

اخبار الأوقاف

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجدين جديدين فى إسنا.. الجمعة

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:00 ص

وزراء الأوقاف والتضامن الاجتماعى ومحافظ الجيزة يفتتحون مسجد الدجوى بأكتوبر

السبت، 09 أبريل 2022 12:00 ص

محافظ بنى سويف ينيب رؤساء الوحدات المحلية فى افتتاح مساجد بقرى الفشن وأهناسيا

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:51 م

وزير الأوقاف: افتتاح مسجد الإمام الحسين أكبر رد على المشككين وجماعات أهل الشر

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:44 م

محافظ الغربية يفتتح مسجد أبو بكر الصديق بمحلة زياد

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة