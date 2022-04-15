التموين: لجان لتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود واختبار أعيرة العدادات

كتب مدحت وهبة

شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجان لتكثيف الحملات الرقابة على محطات الوقود من خلال مصلحة الدمغة والموازين، وذلك للتأكد من توافر المواد البترولية، وطرحها بالسعر الرسمى.

وتستمر مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى اختبار العدادات داخل محطات الوقود، حيث تمتلك المصلحة أجهزة قياس تقوم بقياس أعيرة عدادات الوقود والتأكد من مدى التزام أصحاب المحطات بتشغيل العدادات وفقا للمواصفات القياسية، وذلك للتأكد من عدم التلاعب فى أعيرة العدادات، وتحرير محاضر للمخالفين.

كما تتابع الحملات الرقابية مدي التزام محطات الوقود بصرف السولار بنفس الأسعار دون أي زيادة وفقا لقرار لجنة تسعير المواد البترولية، والتي أوصت بتثبيت سعر السولار ، نظرا لاستخدام سيارات نقل المواد الغذائية والمواصلات للسولار.

وكانت قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيو 2022.