اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 04:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التموين: لجان لتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود واختبار أعيرة العدادات

الجمعة، 15 أبريل 2022 03:00 م
التموين: لجان لتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود واختبار أعيرة العدادات محطة وقود - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجان لتكثيف الحملات الرقابة على محطات الوقود من خلال مصلحة الدمغة والموازين، وذلك للتأكد من توافر المواد البترولية، وطرحها بالسعر الرسمى.
 
وتستمر مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى اختبار العدادات داخل محطات الوقود، حيث تمتلك المصلحة أجهزة قياس تقوم بقياس أعيرة عدادات الوقود والتأكد من مدى التزام أصحاب المحطات بتشغيل العدادات وفقا للمواصفات القياسية، وذلك للتأكد من عدم التلاعب فى أعيرة العدادات، وتحرير محاضر للمخالفين.
 
كما تتابع الحملات الرقابية مدي التزام  محطات الوقود بصرف السولار بنفس الأسعار دون أي زيادة وفقا لقرار لجنة تسعير المواد البترولية، والتي أوصت بتثبيت سعر السولار ، نظرا لاستخدام سيارات نقل المواد الغذائية والمواصلات للسولار.
 
وكانت قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيو 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80، و8,75 جنيه للتر البنزين 92 و9,75 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.


التموين

الحملات الرقابية

محطات الوقود

المواد البترولية

اسعار الوقود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية: لا زيادة فى أجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:09 م

بعد إعلان قرارها اليوم.. ماذا تعني آلية التسعير التلقائى للبنزين؟

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:43 م

محافظ أسيوط يؤكد عدم زيادة تعريفة المواصلات العامة بعد تحريك أسعار البنزين

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:06 م

الأسعار الجديدة للبنزين.. وثبات سعر السولار (إنفوجراف)

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:24 ص

الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة.. بنزين 80 بسعر 750 قرشًا

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:23 ص

تحريك أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:25 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة