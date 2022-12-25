الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. وزير الأوقاف معلنا عودة شعائر شهر رمضان المقبل: "عمار يا مساجد مصر" الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:00 ص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. الآثار تعلن عن البدء في الكشف عن أجزاء معبد خنوم بإسنا.. صور "السكة الحديد" تبدأ التشغيل التجريبى غدا لقطار تالجو الثانى الأرصاد تحذر: انخفاض كبير فى درجات الحرارة وذروة الأمطار الأحد متحدث الري: نعمل على تأهيل 1550 كيلومترا من الترع في مراكز حياة كريمة وزير الأوقاف معلنا عودة شعائر شهر رمضان المقبل: "عمار يا مساجد مصر" الأرصاد الجوية: إعصار "القنابل" بعيد تماما عن مصر وما يتم تداوله شائعات التموين: طرح أرز أبيض بلدى بسعر 14.5 جنيه للكيلو فى المجمعات الاستهلاكية الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة وزارة التضامن تتبرع بـ75 مليون جنيه لدعم مستشفى سرطان الأطفال 57357 أفخم قطارات السكة الحديد ينضم للخدمة اليوم.. اعرف التفاصيل مواعيد وأسعار تذاكر قطار التالجو على خط القاهرة / الإسكندرية.. إنفوجراف غدا أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد للقاهرة والصغرى 13 درجة الأوقاف تعلن السماح بالاعتكاف وإقامة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى رمضان المقبل وزير النقل: السكة الحديد جديدة بالكامل بحلول عام 2024 محور 26 يوليو الجديد مشروع عملاق يخفف الزحام فى الجيزة.. فيديو غرفة مراقبة ووصلات لشحن الهاتف بكل كرسى.. شاهد تجهيزات قطار تالجو كهرباء الإسكندرية: انتهينا من تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية بالكامل وزير النقل مداعبا الركاب بمحطة مصر: ما تركبوش بدون تذكرة وحافظوا على القطار الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع المخلفات من شوارع العمرانية.. صور وزير النقل: قطار تالجو إضافة للخدمة ولم يتم إلغاء القطارات المكيفة والروسية التموين تتحفظ على 477 طن أرز شعير وأبيض حجبها أصحابها عن التداول الرى: تأهيل 6453 كيلو متر ترع بمحافظات الجمهورية "الزراعة" تصدر العدد الأول من مجلتها الشهرية «MALR» عدد يناير 2023 وزير النقل يتفقد قطار التالجو قبل انطلاقه فى أول رحلة من القاهرة للإسكندرية القوى العاملة تلغى نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج وتؤكد: لا تهاون مع المتلاعبين الأوقاف تبدأ تلقى طلبات الأئمة الراغبين في صلاة التهجد رمضان المقبل الأوقاف تعلن عودة موائد الرحمن في ملحقات المساجد رمضان المقبل اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصر اليوم وزارة النقل السكة الحديد الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. فرص عمل فى الشرقية والسويس برواتب تصل إلى 4000 جنيه السبت، 24 ديسمبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التموين: الاكتفاء الذاتى من الأرز المحلى خلال 2022 بنسبة 100% الجمعة، 23 ديسمبر 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. وزير العدل: وظائف خالية بالشهر العقارى قريبًا الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:05 ص أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تكشف عن لقاحين مهمين للوقاية من أمراض الشتاء الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:02 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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