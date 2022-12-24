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أفخم قطارات السكة الحديد ينضم للخدمة اليوم.. اعرف التفاصيل

السبت، 24 ديسمبر 2022 12:23 م
أفخم قطارات السكة الحديد ينضم للخدمة اليوم.. اعرف التفاصيل قطارات تالجو الفاخرة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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تنطلق فى الثانية بعد ظهر اليوم أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة بالركاب من محطة مصر برمسيس إلى محطتى سيدى جابر ومصر بالإسكندرية، كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غد الأحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدى جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس، ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدى جابر ومصر بالإسكندرية، وحيث سيتم تثبيت هذين الموعدين فى جداول التشغيل يومياً ومع توالى وصول باقى القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / أسوان إلى جانب خط القاهرة / الإسكندرية.

ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة فى تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التى تصل الى 160 كم / ساعة، بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب فى السرعات العالية و كراسى مخصصة لذوى الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية، ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوى الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم أعلى المستويات لجمهور الركاب .

جدير بالذكر، أن وزارة النقل كانت قد ابرمت عقداً مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصرى ) بإجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار. وأن هذا التعاقد يأتى فى اطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

 


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