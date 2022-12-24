متحدث الري: نعمل على تأهيل 1550 كيلومترا من الترع في مراكز حياة كريمة

محمد شعلان

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لخدمة 60 مليون مصرى فى المحافظات الريفية، فضلا عن مشروعات كثيرة تنفذها الوزارة لخدمة المزارعين فى كل مكان.

وأشار محمد غانم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن الوزارة انتهت من تأهيل 2800 كيلومترا من الترع فى مراكز حياة كريمة، كما تعمل على 1550 كيلومترا يجرى العمل على تأهيلها فى مراكز قرى حياة كريمة، مؤكدا أن إجمالى ما يتم العمل على تأهيله من الترع ما زال بالآلاف.

وتابع: "تأهيل الترع له مردود كبير على الأهالى فى هذه المراكز، وهذه العملية بتحسن توصيل المياه وعدالة توزيع المياه على نفس الترع بين المزارعين، كما أن هناك مردودا بيئيا مهما جدا ينعكس على البيئة الريفية".

وعقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه.

وقال سويلم، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى فى العيش الكريم، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التى تستحقها، بالإضافة لتوفير فرص العمل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.