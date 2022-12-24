الأرصاد تحذر: انخفاض كبير فى درجات الحرارة وذروة الأمطار الأحد

محمد شرقاوى

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا تعطيل دراسة حتى الآن في أي محافظة غدا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن هذا القرار يتوقف على الحالة الجوية وذروة الأمطار.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة منذ اليوم وحتى غدا الأحد، مشيرة إلى أن فصل الشتاء بدأ رسميا يصاحبه منخفض جوي تأثرت به المحافظات الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن الأمطار مستمرة من اليوم وحتى غدا الأحد على محافظات كفر الشيخ والإسكندرية ودمياط وشمال سيناء ومناطق من الوجه البحري، مؤكدة أن ذروة سقوط الأمطار الليلة على محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ والسواحل الشمالية.

ولفتت إلى أنه تم مخاطبة جميع المحافظات بشأن الحالة الجوية المتوقعة اليوم وغدا لتوخي الحذر، لافتة إلى أن الأمطار تبدأ في أن تكون من خفيفة إلى متوسطة من يوم الإثنين المقبل، على أن تكون غزيرة فجر اليوم الأحد على الإسكندرية.