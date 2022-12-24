القوى العاملة تلغى نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج وتؤكد: لا تهاون مع المتلاعبين

كتبت - مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة ، صباح اليوم السبت عن أنه تقرر إلغاء نشاط إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "1177" شركات، وذلك لمخالفتها لأحكام القانون والذي حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات والتي تتمثل في: فَقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، الذي ينص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وجاء في بيان صحفي اليوم، أن الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أكد على حرص الوزارة على حماية حقوق راغبي العمل بالخارج، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي شركة قد تخالف القانون أو تتلاعب براغبي العمل، وأن الوزارة تتابع عن كثب جميع شركات إلحاق العمالة المرخصة والتي تعمل بشكل رسمي الان وعددها 920 شركة، موجهاً رسالة إلى جميع راغبي العمل بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة رسميا، وأنه في حال وجود أي استفسارات يجب الاستعلام من القنوات الرسمية بالوزارة.

وحذرت الوزارة، المواطنين الراغبين فى العمل بالخارج، من إعلانات الوظائف الوهمية التى تعلن عنها مواقع وصفحات تواصل اجتماعي والتى تعلن عن فرص عمل وهمية بالخارج، مستغلة حاجة وطموح الشباب فى السفر، وتطلب منهم بياناتهم الشخصية، ومبالغ مالية مقابل السفر، وتوفير فرص عمل لهم، منبهة من التواصل مع تلك المواقع أو التعامل معها، والالتزام بتحرى الدقة، وعدم الانسياق وراء الشركات، والتأكد من صحة عروض فرص العمل الحقيقية، عن طريق التواصل مع وزارة القوى العاملة، أو مكاتب التمثيل العمالى المنتشرة حول بلدان العالم.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع، أو الصفحات، وأن يتم التواصل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة، سواء على الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالى http://www.manpower.gov.eg أو صفحة الوزارة على موقع فيس بوك https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158 أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجى، أو الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بديوان عام الوزارة «3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر»، للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص، أو صحة تراخيص هذه الشركات.