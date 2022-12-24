التموين تتحفظ على 477 طن أرز شعير وأبيض حجبها أصحابها عن التداول

كتب ـ مدحت وهبة

تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرا من مديرية التموين بمحافظة البحيرة بضبط كميات ‏كبيرة من الأرز الأبيض وتم ضبط 100 ‏طن أرز أبيض بمدينة إدكو، بالإضافة إلي شن حملات في محافظة دمياط ‏وضبط 150 طن أرز شعير وتحرير 70 محضرا للمزارعين ‏الممتنعين عن التوريد بمحافظة الدقهلية ، و94 طن أرز قد تم حجبها ‏عن التداول بمحافظة كفر الشيخ، و133 طن بمحافظة الشرقية.‏

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 14.5 جنيه للكيلو الأرز الأبيض المعبأ، بجانب أيضا طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه.

وقرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن مع استمرار مديريات التموين والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها بتلقى استمارات الإخطارات المقدمة إليهم من حائزى الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم، وتكون مستوفاة لكافة البيانات الواردة بالاستمارة المعدة لذلك.

وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التأكيد بقيام كل من يملك محصولا من الأرز الشعير المنتج محليا هذا الموسم بتسليم طن عن كل فدان لجهات التسويق وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز أو تزيد عن فدان طبقا للكشوف المبلغة للمديرية، مع توجيه مديريات التموين إنذارا رسميا لمن يخالف ذلك، وفى حال المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا للقرارات والتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن، وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ول تجاوز فدان يكون التوريد اختيارياً.