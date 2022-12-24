اليوم السابع
Ads
السبت، 24 ديسمبر 2022 08:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

السبت، 24 ديسمبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على على مدن القناة وخليج السويس وسيناء بنسبة حدوث 30٪.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة 23/12/2022 فى مصر

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 12:00 ص

أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس.. فيديو

الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:00 م

حالة الطقس اليوم الخميس 22/12/2022 فى مصر

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:00 ص

استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة على مدن دمياط.. صور

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:25 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 21/12/2022 فى مصر

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:00 ص

تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:25 م

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20/12/2022 فى مصر

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة