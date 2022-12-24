وزير النقل: قطار تالجو إضافة للخدمة ولم يتم إلغاء القطارات المكيفة والروسية

كتب ــ سيد الخلفاوى

أكد وزير النقل، أنه لا مساس أو إلغاء لأي قطار من القطارات الأولى والثانية والثالثة المكيفة والقطارات الروسية التي تعمل حاليا، منوها إلى أن الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة / الإسكندرية" ساهم في توفير فرصة لتقليل التقاطر بين القطارات، وخلق فراغات بين الرحلات، مما ساعد على إدخال قطارات جديدة بخدمات متميزة.

وأعلن الوزير، في تصريحات صحفية له اليوم خلال جولته بمحطة مصر برمسيس، عن وصول رحلات قطار تالجو إلى أسوان قريبا، استعدادا لتشغيل باقي القطارات تباعا فور وصولها عقب خضوعها لتجارب التشغيل التجريبي لمدة تصل إلى 6 شهور بدون ركاب، لافتا إلى استمرار فجوة بين الإيرادات والمصروفات، وأن قيمة تذكرة قطار تالجو لن تحقق أرباحا للهيئة الآن لكنه سيُغطي ثمن التشغيل بما يقلل من خسائر الهيئة.

وكان وزير النقل قد شهد انطلاق أول قطارات تالجو الاسبانية الفاخرة بالركاب، اليوم السبت، من محطة رمسيس بالقاهرة إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي للقطار بدون ركاب.

جدير بالذكر، أن وزارة النقل كانت قد أبرمت عقداً مع شركة تالجو الأسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) باجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار. وأن هذا التعاقد يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.