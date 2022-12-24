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الأرصاد الجوية: إعصار "القنابل" بعيد تماما عن مصر وما يتم تداوله شائعات

السبت، 24 ديسمبر 2022 10:41 م
الأرصاد الجوية: إعصار "القنابل" بعيد تماما عن مصر وما يتم تداوله شائعات الأرصاد الجوية
محمد شرقاوى

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كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالأرصاد، حقيقة تعرض مصر لإعصار القنابل الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحال، معقبا أن مصر لن تتعرض لهذا الإعصار وما يتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة نهائياً.
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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن مصر تتعرض لحالة من التقلبات الجوية نتيجة لرياح رطبة قادمة من أوروبا وهذا يقوم بعمل منخفض جوي في طبقات الجو العليا وهذا يتسبب بإحساس المواطنين بانخفاض درجات الحرارة.
 
وتابع، "هناك تعرض لبعض التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة بسبب قدوم منخفض جوى أوروبي شديد البرودة، وهناك فرص لسقوط الأمطار فى بعض الأماكن، وهناك انخفاض درجات الحرارة فى منتصف الليل".

اعصار القنابل

مصر

حالة الطقس

الطقس اليوم

ايمان الحصرى

محمود شاهين



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