الأرصاد الجوية: إعصار "القنابل" بعيد تماما عن مصر وما يتم تداوله شائعات

محمد شرقاوى

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية ب الأرصاد ، حقيقة تعرض مصر لإعصار القنابل الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحال، معقبا أن مصر لن تتعرض لهذا الإعصار وما يتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة نهائياً.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن مصر تتعرض لحالة من التقلبات الجوية نتيجة لرياح رطبة قادمة من أوروبا وهذا يقوم بعمل منخفض جوي في طبقات الجو العليا وهذا يتسبب بإحساس المواطنين بانخفاض درجات الحرارة.

وتابع، "هناك تعرض لبعض التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة بسبب قدوم منخفض جوى أوروبي شديد البرودة، وهناك فرص لسقوط الأمطار فى بعض الأماكن، وهناك انخفاض درجات الحرارة فى منتصف الليل".