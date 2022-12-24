"الزراعة" تصدر العدد الأول من مجلتها الشهرية «MALR» عدد يناير 2023

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الأول من مجلتها الشهرية «MALR»، يناير 2023، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة تحت شعار "كلمة من قلب الديوان".

‎ويشمل العدد الجديد عددا من الموضوعات المتنوعة، أبرزها تصريحات خاصة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول عددا من الموضوعات والقضايا الخاصة بالتنمية الزراعية الشاملة، وما تم إنجازه من ملفات عديدة في هذا القطاع بهدف تحقيق الأمن الغذائي، والمشروعات القومية الزراعية الكبرى والعملاقة.

‎كما يشمل العدد ايضا، اخبار ومتابعات الخاصة بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، بالإضافة إلى الأخبار الخاصة بالمعاهد والمعامل، فضلا عن اخبار مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات كذلك ملف خاص، حول مشروع زراعة قصب السكر بالشتل، والتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، فضلا عن تقرير حول الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وجهودها لزيادة انتاجية المحصول، وتقديم الخدمات الإرشادية لمزراعي المحصول.

‎كما يشمل العدد أيضا توصيات خاصة بالممارسات والمعاملات الزراعية للمحاصيل المختلفة خلال شهر يناير، وأبرز الخدمات التي يقدمها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، كذلك نصائح وتوصيات هامة للراغبين في الزراعات المنزلية على سبيل الهواية.

‎كما يحتفل هذا العدد بالعيد القومي بمحافظتي أسوان والبحر الأحمر، واللذان يتزامنان مع شهر يناير، كما يلقى العدد الضوء على أبرز الاحداث المصرية التي جاءت في شهر يناير، فضلا عن تقرير حول السياحة العلاجية في مصر، وتقرير حول كيفية تعليم الزراعة بخطوات بسيطة للأطفال، كما تم تخصيص باب يلقى الضوء على علاقة الغذاء بالصحة.

‎كما تم تخصيص صفحة هذا العدد، لتأبين الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذي وافته المنية، ونعي الوزارة وقياداتها له.

‎وبمناسبة العام الميلادي الجديد مع العدد، نتيجة التقويم الميلادي للعام الجديد.

‎ويعد «MALR» هو أحدث إصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية إعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الأخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم إعدادها بصيغة الكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الإعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كافة القطاعات والهيئات للنشر فيها.