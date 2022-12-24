وزير النقل مداعبا الركاب بمحطة مصر: ما تركبوش بدون تذكرة وحافظوا على القطار

كتب ـ سيد الخلفاوى

داعب المهندس كامل الوزير وزير النقل ركاب محطة مصر، قائلا: اوعو تركبوا بدون تذاكر وخلوا بالكم من القطارات وحافظوا عليها، مؤكدا لهم أن أسعار تذاكر القطار هى الأرخص فى وسائل المواصلات وأى رحلة تقدر ثمنها بنصف تكلفة المواصلات العادية على الأقل.

وأضاف وزير النقل، خلال جولته بالمحطة بالتزامن مع انطلاق أولى رحلات قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية، أن الوزارة انتهت من تطوير الإشارات بخط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم، وهو ما زاد من سرعة القطارات واتاح ادخال مواعيد جديدة على التشغيل.

وناشد الوزير الركاب بالحفاظ على القطارات وتوعية الأطفال بعدم رشقها خلال مسيرها على القضبان، وعدم العبث فى مقاعد القطار أو العربات من الداخل، قائلا: القطار ملكك حافظ عليه.

وأعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل بدء تشغيل أول قطارات تالجو الفاخرة بجمهور الركاب، اليوم السبت، من محطة رمسيس بالقاهرة الى محطتى سيدى جابر و مصر بالإسكندرية وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبى للقطار بدون ركاب كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غدا الاحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدى جابر بالاسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدى جابر ومصر بالإسكندرية وحيث سيتم تثبيت هذين الموعدين فى جداول التشغيل يومياً ومع توالى وصول باقى القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / أسوان إلى جانب خط القاهرة / الإسكندرية .