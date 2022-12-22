اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 ديسمبر 2022 05:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. مشيخة الأزهر ترصد زيارة الإمام الاكبر لكازاخستان فى حصاد 2022

الخميس، 22 ديسمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. مشيخة الأزهر ترصد زيارة الإمام الاكبر لكازاخستان فى حصاد 2022 مشيخة الأزهر - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

مشيخة الأزهر ترصد زيارة الإمام الاكبر لكازاخستان فى حصادها لعام 2022

تحصيل القسط الثانى من مصروفات العام الدراسى الحالى بداية يناير المقبل
وزير الأوقاف يعتمد 97 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش وأعضاء هيئة التدريس
التنمية المحلية تنظم دورات تدريبية لـ206 متدربا لتعميم برنامج "تنمية الصعيد"
وزير القوى العاملة: إطلاق دليل موحد لمكاتب التمثيل العمالى لحماية العمالة
‫" الزراعة" تطلق المهرجان الأول للجبن بحديقة الأورمان
التضامن: أول مديرية تستخدم الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة فى الأقصر
خالد عبدالغفار يتفقد مجلس الضمان الصحى والمركز السعودى لاعتماد المنشآت الصحية
التنمية المحلية تنشر صورا لأعمال رفع مياه الأمطار بكفر الشيخ
التضامن: 14 مركز لمكافحة عمالة الأطفال فى 14 محافظة
الأوقاف تمنح شهادة تقدير لمسجد الصحابة بشرم الشيخ فى مسابقة المسجد المثالى

 


القوى العامله

التعليم العالى

التضامن

الاوقاف

الصحه

التنميه المحليه

اليوم السابع بلس

الأزهر

شيخ الأزهر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة