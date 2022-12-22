حصاد الوزارات.. مشيخة الأزهر ترصد زيارة الإمام الاكبر لكازاخستان فى حصاد 2022

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

مشيخة الأزهر ترصد زيارة الإمام الاكبر لكازاخستان فى حصادها لعام 2022