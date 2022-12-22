حصاد الوزارات.. مشيخة الأزهر ترصد زيارة الإمام الاكبر لكازاخستان فى حصاد 2022

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
مشيخة الأزهر ترصد زيارة الإمام الاكبر لكازاخستان فى حصادها لعام 2022
تحصيل القسط الثانى من مصروفات العام الدراسى الحالى بداية يناير المقبل
وزير الأوقاف يعتمد 97 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش وأعضاء هيئة التدريس
التنمية المحلية تنظم دورات تدريبية لـ206 متدربا لتعميم برنامج "تنمية الصعيد"
وزير القوى العاملة: إطلاق دليل موحد لمكاتب التمثيل العمالى لحماية العمالة
" الزراعة" تطلق المهرجان الأول للجبن بحديقة الأورمان
التضامن: أول مديرية تستخدم الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة فى الأقصر
خالد عبدالغفار يتفقد مجلس الضمان الصحى والمركز السعودى لاعتماد المنشآت الصحية
التنمية المحلية تنشر صورا لأعمال رفع مياه الأمطار بكفر الشيخ
التضامن: 14 مركز لمكافحة عمالة الأطفال فى 14 محافظة
الأوقاف تمنح شهادة تقدير لمسجد الصحابة بشرم الشيخ فى مسابقة المسجد المثالى
التعليم العالى: تدشين أول وحدة من نماذج البطاريات التجارية متعددة الشحن بصر
وزيرة الهجرة: حريصون على دعم مشروعات المصريين بالخارج لربطهم بالوطن
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