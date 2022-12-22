التنمية المحلية تنشر صورا لأعمال رفع مياه الأمطار بكفر الشيخ

كتب على عبد الرحمن

تابعت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، جهود رؤساء المراكز والمدن بمحافظة كفرالشيخ الذين يواصلون حالة الطوارئ القصوى والحملات المكثفة لرفع مياه الأمطار بالمدن والقرى.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن ذلك يأتى في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات، ورفع درجة الإستعداد القصوى بالمحافظات لمجابهة موجة الطقس السيء و سرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأوضحت صورا نشرتها الوزارة أن مدينتا بلطيم والحامول، بمحافظة كفر الشيخ، شهدتا انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار وتسليك البيارات والبلاعات، وذلك بناءاً علي توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

كما قرر اللواء جمال نور الدين، تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصا على سلامتهم، مطالباً رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطا، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من الشوارع، والأحياء وقرى المركز التي شهدت هطول أمطار، موجها بالاستمرار بالمتابعة المستمرة والتعامل الفوري في حالة عودة هطول الأمطار.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحاموول، سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل أولا باول والتأكيد على تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث، كما تابع استمرار أعمال النظافة اليومية بمناطق المدينة المختلفة.