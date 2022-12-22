الأوقاف تصرف 10 آلاف جنيه مكافأة للإمام والواعظة والموظف المثالى لعام 2022

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار تحفيزها للمتميزين من أبنائها، قررت اللجنة المشكلة للاختيار صرف 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير لكل من : "الإمام المثالي الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي - إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، و الواعظة المثالية : الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام - واعظة بمديرية أوقاف القاهرة، والإداري المثالي: الدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير - رئيس قسم مراجعة الصرف بالديوان العام بالقاهرة.

وأعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أمس اختيار الدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير، أفضل موظف إداري بالأوقاف، لعام 2022، والواعظة وفاء عبد السلام أفضل واعظة عام 2022، كما أعلن اختيار الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي أحد أئمة مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) إمامًا مثاليًّا لعام 2022، وذلك ضمن مسابقة " الخطيب المثالى "، التي أطلقتها وزارة الأوقاف، يوليو الماضى، والتي تهدف إلى تشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أم من الوعاظ أم من خطباء المكافأة .

ومن بين شروط المسابقة بحسب وزارة الأوقاف، أنه على كل خطيب أن يسجل خطبة جمعة له بالضوابط التالية:

أولاً: أن يكون أداء الخطبة أداء فعليًّا بالمسجد يوم الجمعة لخطبة الجمعة المحددة من الوزارة مع ذكر تاريخ وعنوان الخطبة.

ثانيًا: ألا يزيد وقت الخطبة عن عشر دقائق.

وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أنه سيتم اختيار الخطيب المثالي لعام 2022م، مع جوائز متميزة لأفضل عشر خطب تعتمدها اللجنة المشكلة لذلك.

وجوائز مسابقة الإمام المثالى هى:

• 20 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80%.

• 15 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75%.

• 10 آلاف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70%.

• 5 جوائز قيمة كل منها (5) آلاف جنيه بشرط الحصول على 60%.