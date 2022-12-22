جامعة القاهرة: دعم صندوق الرعاية الطبية بما يزيد عن 120 مليون جنيه

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نجاح الجامعة فى دعم البعد الاجتماعى لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، والتوسع فى الخدمات والتيسيرات وأوجه الدعم والامتيازات المُقدمة لهم لتخفيف الأعباء عنهم، وإتاحة الفرص التنافسية للتطوير الشخصى لهم.

واستعرض التقرير، القرارات والإجراءات التى اتخذتها الجامعة لدعم البعد الاجتماعى لمنسوبيها، ومن بينها دعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ 120 مليون جنيه، وتعظيم موارد الصندوق لتحسين الخدمات المقدمة، زيادة الحد الأقصى لهم عند بلوغ سن المعاش إلى 150 ألف جنيه من صندوق الزمالة، تخفيض رسوم الدراسة والخدمات التى تقدمها الجامعة لهم ولأبنائهم، وتكليف أكبر سلسلة صيدليات لتوفير وصرف الأدوية فى جميع أنحاء الجمهورية فى 235 فرعًا.

كما استعرض التقرير، أوجه دعم الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، ومنها زيادة مكافآت تدريس البرامج المتميزة، وزيادة مقابل التدريس فى التعليم المدمج ومضاعفة مكافآت الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة، ومكافآت النشر الدولى بنسبة 100%.

وتناول التقرير، الامتيازات التى تقدمها الجامعة للعاملين، ومن بينها إجراء حركة كبيرة من الترقيات على مستوى الجامعة، وتصويب الأجر المُكمل، ضم العلاوة، تعديل الشكل التعاقدى للعديد من الموظفين، واعتماد تنفيذ كافة الأحكام القضائية بشأن أية مستحقات مالية للعاملين والأساتذة.

وأشار التقرير، إلى أوجه دعم الجامعة للطلاب، مثل إعفاء الطلاب الذين توفى عائلهم أثناء الدراسة من المصروفات الدراسية، إعفاء كامل لطلاب البرامج العادية الحاصلين على المركز الأول فى المسابقات الرسمية والمحلية والدولية، و10% لطلاب البرامج الخاصة، وقبول علاج الحالات المرضية من الطلاب بجميع المستشفيات والوحدات العلاجية التابعة للجامعة تحمل الجامعة كافة التكاليف، دعم الطلاب غير القادرين وذوى الإعاقة بجهاز Tablet لمسايرة المنظومة الإلكترونية للتعليم بكليات الجامعة، التوسع فى الخدمات التى يقدمها صندوق التكافل الاجتماعى للطلاب، الاهتمام بالطلاب ذوى القدرات الخاصة والمكفوفين من خلال تقديم الإعانات المالية والعينية لهم، والتى تتمثل فى شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والساعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

كما أشار التقرير إلى أن الجامعة قامت بسداد المصروفات الدراسية فى عام 2022 لعدد 12077 طالبا وطالبة تجاوزت 8 ملايين جنيه و431 ألف جنيه تم صرفها من صندوق التكافل الاجتماعى، ووفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعى ومساعدة كل من يستحق الدعم، والعمل على حل المشكلات التى تواجههم وتحول دون الاستمرار فى دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخول أسرهم المادية.