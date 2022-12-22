وزير الأوقاف يعتمد 97 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش وأعضاء هيئة التدريس

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 54 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 43 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف 11، كما اعتمد الوزير 41 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه.

وفيما يلى أسماء الخطباء المعتمدين:

أولًا: اعتماد (43) خطيبًا جديدًا ، منهم (35) على بند التحسين ، وهم:

1. عاطف محمد محي الدين أحمد علي عمار أسيوط

2. محمود محمد الدردير حفني عبد الكريم الأقصر

3. محمود يوسف أحمد إسماعيل البحيرة

4. علي عبد المقصود هنداوي أبو جاموس البحيرة

5. عبد الهادي كمال عبد العاطي موسى الجيزة

6. مصطفى عبد الحكيم عليوة درويش الجيزة

7. عبد ربه أحمد محمد شحوت الجيزة

8. صبري السيد علي عثمان سوهاج

9. السيد جابر رزق علي سوهاج

10. فداء محمد السيد محمد السويس

11. إسماعيل السيد محمد مرحوم الشرقية

12. خيري عبد الباري عبد الجليل علي الشرقية

13. رضا أحمد عبد الفتاح الدميري الشرقية

14. السيد عبد العال علي شميس الشرقية

15. محمد عبد الرحمن أحمد الفرماوي الشرقية

16. أحمد عبد الرحمن محمد السيد الشرقية

17. السيد محمد عبد الله البنان الشرقية

18. السيد علي يوسف عبد الباقي الشرقية

19. عبد المنعم السيد عبد المجيد عز الشرقية

20. محمد إبراهيم محمد الأشول الغربية

21. كمال البسيوني حافظ أبو حليمة الغربية

22. حمزة محمد علي الخواجة الغربية

23. محمد فوزي محمد السيد يونس القاهرة

24. ربيع محمد عبد الرحمن الخولي القاهرة

25. جمال عواد عبد المجيد إبراهيم القاهرة

26. عبد العال صالح عبد العال علي القاهرة

27. محمد عبد العزيز عبد الشافي سويلم القليوبية

28. حمدي فتحي السيد سالم القليوبية

29. سلام علي سلام سليمان قنا

30. عز الدين عبد الجواد محمد نواية كفر الشيخ

31. صالح عفيفي إبراهيم صالح المنوفية

32. عبد الفتاح علي قابل حسين المنوفية

33. محمد محمود أمين علام المنوفية

34. أحمد عبد العزيز محمود عاشور المنوفية

35. جمال عبد اللاه محي الدين حسنين المنيا

ومنهم (8) كخطباء مكافأة جدد ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين، وهم:

1. حسن صبره محمد علام أسيوط

2. عبد السلام عبد اللاه أحمد سيد أسيوط

3. أحمد أحمد أبو الحسن الزلاط الدقهلية

4. عبده عبد الحميد محمد عبد العال الدقهلية

5. عماد الدين عطية إبراهيم حبيب الشرقية

6. سيد أبو الخير محمد صقر بني سويف

7. إسماعيل عبد الحق عبد الكريم أحمد الشرقية

8. عبد الغني محمد عبد الغني عبد المطلب القاهرة

ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف (11) خطباء مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:

1. يحيى عبد الجواد عثمان خريبش أسيوط

2. دياب محمد علي دياب الدقهلية

3. محمد أبو ضيف أحمد إسماعيل سوهاج

4. جنيدي محمد جنيدي يحيى الشرقية

5. عبد الغني السيد إبراهيم برعي الشرقية

6. جمال إبراهيم أحمد أغا الغربية

7. هشام علي عبد العال حسين غلاب الفيوم

8. جمال عبد الناصر عبد الرحمن أبو العينين القليوبية

9. محمد فهمي أحمد عيسى الخولي المنوفية

10. سمير إبراهيم عبد الله عبد الله الوادي الجديد

11. صلاح الدين صالح إبراهيم طنطاوي الوادي الجديد

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 41 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك تفصيلاً على النحو التالي:

أولاً: خطباء جدد على بند التحسين:

اعتماد (33) خطيبًا جديدًا من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:

1. أ.د/أحمد محمد علي بيومي الشرقية

2. أ.د/ علوي أمين السيد خليل القاهرة

3. أ.د/ مدحت مصطفى أحمد محمد أسيوط

4. أ. د/ حسن رمادي غانم نصر بني سويف

5. أ.د/ محمد عبد المنعم محمود سلطان أسيوط

6. أ.د/ أحمد عيد عبد الفتاح حسن القاهرة

7. أ.د/محسن محمد احمد علي الفيوم

8. أ. مساعد/ أحمد محمد بيومي الرخ القاهرة

9. أ. مساعد/ عبدالحي محمد عبدالحي محمود الشرقية

10. أ. مساعد/أبو القاسم كامل أبو القاسم قاسم سوهاج

11. أ. مساعد/ أحمد الشناوي السيد حسن الغربية

12. د/خالد أبو السعود عبد الحميد قابل المنوفية

13. د/محمد صلاح محمد محمد قنا

14. د/عرفة عبدالحكيم أحمد عبدالرحمن قنا

15. د/حسن أبو المجد راغب حسن سوهاج

16. د/محمد صلاح سالم نجم المنوفية

17. د/ محمد محفوظ محمد عمر أسيوط

18. د/ علاء علي محمود شكر المنوفية

19. د/حسن شيبة الحمد محمد حسن سوهاج

20. د/ممدوح عبداللطيف اسماعيل محمد قنا

21. د/مجدي علي أحمد هاشم قنا

22. د/ محمود محمد السعيد أبو زهرة الغربية

23. د/ أحمد شعبان زكريا صالح بني سويف

24. م. مساعد/ محمد جمال حسين حسن أسيوط

25. م.مساعد/محمد الطاهر طه عبدالعال قنا

26. م.مساعد/وليد عاصم محمد عبدالعزيز قنا

27. م.مساعد/مصطفى عبدالله مصطفى عبدالله فرج الغربية

28. م. مساعد/ محمود شعبان حسن عبد العال الجيزة

29. د / محمد محمد لطفي حماد العدوي الغربية

30. ياسين عبد الله عبد المنعم ياسين المنوفية

31. إسلام محمد عبد الحميد القن المنوفية

32. إبراهيم محمد فايز عواد القليوبية

33. عطية محمد عبد الواحد عبد القادر الشرقية

ثانيًا: الراغبون في الانتقال على بند التحسين:

اعتماد (8) خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:

1. أ.د/ أحمد عبد الفتاح محمد سليم الدقهلية

2. أ. مساعد/ أمين اسماعيل توفيق بدران الغربية

3. د/ محمود أحمد دردير سليمان أسيوط

4. د/ محمد إبراهيم جاب الله خليل القليوبية

5. د/ عبد الكريم ياسين عبد الحفيظ سالم القليوبية

6. د/ محمد رشوان محمد رشوان الدقهلية

7. خالد علي عبد الحميد عبد النبي أسيوط

8. مؤمن متولي محمد محمود السويس