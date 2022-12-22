اليوم السابع
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خالد عبدالغفار يتفقد مجلس الضمان الصحى والمركز السعودى لاعتماد المنشآت الصحية

الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:12 م
خالد عبدالغفار يتفقد مجلس الضمان الصحى والمركز السعودى لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مجلس الضمان الصحي السعودي، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ضمن برنامج زيارة الوزير للمملكة، والتي تستمر على مدار يومين.

وخلال الجولة، استمع الدكتور خالد عبدالغفار، إلى شرح تفصيلي حول الهدف الرئيسي ورسالة المجلس، والتي تتمثل في تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية، وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة، إلى جانب الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية .

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن برنامج الوزير تضمن أيضا زيارة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، والمنوط بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير اطلع على دور المركز في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، والتي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية وفقا لتلك المعايير، إلى جانب دور المركز في مساعدة ودعم منشآت الرعاية الصحية من مستشفيات، ومختبرات، وبنوك دم، ومجمعات عيادات، ومراكز الخدمات الطبية الخارجية الأخرى، على التميز في تقديم خدمات رعاية صحية فعالة، وتتصف بأنها «الأكثر سلامة والأعلى جودة والأفضل قيمة».

وقال عبدالغفار إن الوزير أشاد بالتعاون الذي تشهده العلاقات المصرية السعودية في مختلف المجالات، مؤكدا أن شهده من تطور خلال زيارته لعدد من المنشآت الصحية بالمملكة يدعو للفخر، منوها إلى أن زيادة مجالات التعاون والتكامل في المجالات الصحية بين البلدين كان محور لقائه مع وزير الصحة السعودي "فهد الجلاجل". 


الصحة

المنشآت الصحية

المركز السعودى

السعودية

المجالات الصحية



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