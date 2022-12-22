‫" الزراعة" تطلق المهرجان الأول للجبن بحديقة الأورمان

كتبت أسماء نصار

افتتح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم الخميس، المهرجان الأول للجبن المقام بحديقة الأورمان بالجيزة، ويستمر حتى الاثنين المقبل، بمشاركة العديد من الشركات ومنتجي الألبان والجبن .

وقال الدكتور محمود حسين منسق المهرجان، إن هذا الحدث هو الأول من نوعه فى تاريخ التسويق المصرى حيث يعقد تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى و يتم عرض الجبن بكافة انواعها والمعجنات بخامات طبيعيه 100% بدون مواد حافظة، و المنتجات الاسوانية والسودانى الأسوانى والكركديه والتوابل.

ويشارك فى المهرجان نحو 40 عارضًا من مصانع الجبن المصرى بأنواعه المختلفة، والتركيز على المنتجات الطبيعية بشكل عام بالإضافة إلي القاء الضوء على ما تم انجازه فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير مركز تجميع الالبان بمختلف محافظات مصر، وسيتم عرض اهم التطورات التى حدثت فى مجال تعميق الصناعات المحلية لمعدات وأجهزة تجميع الالبان وتبريدها وكذلك وسائل النقل الامن من الناحية الصحية.

‏‎يشار إلى أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان يساهم في توفير الالبان بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية، فضلا عن تحسين دخول صغار المربين ومنتجى الالبان بالتعامل مع مراكز تجميع الالبان المرخصة والتى تمثل سوقا متوازنا لمنتجهم من الألبان.

ويتم تقديم الرعاية الصحية البيطرية للحيوانات وهو ما ينتج ألبان خالية من الأمراض، وتحسين الجاموس المحلي من خلال التلقيح الاصطناعي بمتابعة القطاع وبالتعاون مع معهد بحوث الحيوان، ولأول مرة يتم تقنين أوضاع مراكز تجميع الألبان وادخالها ضمن المنظومة الرسمية وضمان وجود بيانات عنها لتقديم الدعم اللازم لها .

وتم البدء في تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير وحصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية حيث بلغت 826 مركز ،ووضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص، وقامت وزارة الإنتاج الحربي بتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة محليا لتوطين التكنولوجيا و تم إدارج مركز تجميع الالبان ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة بفائدة (5%) للتخفيف من الأعباء على صغار المربين .

كما تم اعتماد صرف قروض بالاضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP ) والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيماً للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير .