التنمية المحلية تنظم دورات تدريبية لـ206 متدربا لتعميم برنامج "تنمية الصعيد"

كتب على عبد الرحمن

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي العشرين من الخطة التدريبية للمحليات تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 206 متدربين من جميع المحافظات، حيث يستمر المركز فى تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتاهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الادارة المحلية، بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندى، الذى يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم، ليستكمل مركز سقارة الحزم المقدمة بتدريب متقدم علي التخطيط المحلي المتكامل، لمديرى التخطيط بمحافظتى البحر الأحمر وأسوان، عن آليات اختيار المشروعات المنفذة والمتابعة لها، وبرامج التنمية المحلية، والتخطيط البرامجي، ويستفيد من التدريب 26 من مديرى و مسئولى التخطيط بالمحافظتين.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الدورة التدريبية تركز على الإطار التشريعى لمنظومة التخطيط المحلى، وإعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظات، وتحليل الوضع الراهن، وتحديد الرؤية المستقبلية ومتطلباتها، وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وأهم البرامج التنفيذية، وآليات التنفيذ، و إعداد مؤشرات قياس الأداء، كما يركز البرنامج التدريبى أيضا على منظومة التخطيط المحلي المطورة، وما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من نماذج ناجحة بشأن التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي لتعميمها فى باقى المحافظات، كما تتناول الدورة التدريبية أهداف تطوير منظومة التخطيط المحلي، ومنهجية إعداد خطة التنمية المحلية، والنماذج المستخدمة فى منظومة التخطيط المحلي المطورة، وبرامج متابعة تنفيذ المشروعات، ويتم التطبيق العملى من خلال عدة ورش عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة ، بما يتطلب ذلك من تدريب كوادر المحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية، للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلي أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأشار اللواء آمنة إلى أن الأسبوع التدريبى العشرين يتضمن 5 دورات أخرى يستفيد منها 180 متدرب ، هى : دورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills ، و دورتين ضمن المخطط التدريبى الموجه لمديري المراكز التكنولوجية واعضاء لجان المتابعه على مستوى المحافظات ، و تُعقد الدورة الاولي خلال الفترة من يوم السبت الموافق 24 /12 إلى يوم الإثنين الموافق 26 / 12 / 2022 ، والحضور فيها من محافظتى القاهرة والسويس، أما الثانية فالحضور فيها من محافظات الدقهلية والإسكندرية ودمياط من الثلاثاء الموافق 27 /12 حتى يوم الخميس 29/12/2022، وتستهدف هذه الدورات تحقيق رصا المواطنين بتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، فيما تستمر دورتا المبادئ الاساسية لنظم المعلومات الجغرافية وإنتاج الخرائط والبيانات، والتي تنفذها شركه أزري بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى(wfp)، ودورة اللغة الإنجليزية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن دورة تنمية المهارات الشخصية و القيادات لرؤساء المراكز والمدن ، تركز على أهمية الأخذ بمنهجية فرق العمل من خلال دمج القدرات والإمكانات الفردية في أنشطة وأعمال جماعية و الاستفادة من المواهب والإمكانات لأعضاء الفريق وتوظيفها لتطوير أساليب العمل وجودته بشكل مستمر ، و تتناول الدورة مفهوم فرق العمل ، و أهدافها وفوائدها ، و مؤشرات الحاجة اليها ، و خصائص فرق العمل الفعالة ، و منهجية بناء فريق العمل ، و أثر القيادة في بناء فرق العمل ، و ادارة التغيير ، و أثرها فى تقدم برامج التنمية المحلية.

وفى سياق متصل، احتفل مركز سقارة للتدريب بإنتهاء فعاليات دورتين تدريبتين تضمنهما الأسبوع التدريبي رقم 19 للخطة التدريبية للمحليات ، وهما : تطوير ادارت التعاون الدولى فى مجال توقيع بروتوكولات التعاون ، و استفاد منها 28 من جميع المحافظات ، و الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل ، و استفاد منها 72 متدربا ، على يُعقد الجزء الثانى من الدورة فى يناير 2023 .