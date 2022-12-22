الأوقاف تمنح شهادة تقدير لمسجد الصحابة بشرم الشيخ فى مسابقة المسجد المثالى

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف منح شهادة تقدير خاصة لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، لحصوله على المركز الثاني في مسابقة المسجد المثالي لعام 2022، مؤكدة أن شهادة التقدير تأتي لما يتميز به مسجد الصحابة بشرم الشيخ من عمارة فريدة، وصيانة مستمرة، ونظافة، وأنشطة دعوية، والدور الذى قام به أئمته خلال مؤتمر المناخ.

وقررت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق اختيار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بالقاهرة، مسجدا مثاليا لعام 2022م تطويرًا وأنشطة، ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع قيادات الأوقاف والعاملين بها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بتطوير مساجد مصر بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، وما وجه به من سرعة إنجاز أعمال التطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ليكون منارة روحية وعلمية ودعوية وثقافية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها أولت مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه منذ افتتاحه عناية فائقة بالبرامج الدعوية والمقارئ القرآنية التي تقام داخل المسجد، وفي مقدمتها: مقرأة كبار القراء برواية "حفص" ، ومقرأة كبار القراء برواية "ورش"، ومقرأة كبار القراء "المجودة"، ومقرأة الأئمة القراء، ومجلس الحديث، ومجلس الفقه، والأمسيات الدينية والابتهالية، والأسابيع الدعوية، والدروس المنهجية والدعوية، ومجالس الإقراء، ومجالس الإفتاء، ودروس الواعظات.

وقررت اللجنة المشكلة لاختيار الإمام والواعظة والموظف المثالي، صرف 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير لكل من : "الإمام المثالي الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي - إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، والواعظة المثالية : الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام - واعظة بمديرية أوقاف القاهرة، والإداري المثالي : الدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير - رئيس قسم مراجعة الصرف بالديوان العام بالقاهرة.

وأعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أمس اختيار الدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير، أفضل موظف إداري بالأوقاف، لعام 2022، والواعظة وفاء عبد السلام أفضل واعظة عام 2022، كما أعلن اختيار الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي أحد أئمة مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) إمامًا مثاليًّا لعام 2022، وذلك ضمن مسابقة "الخطيب المثالى"، التي أطلقتها وزارة الأوقاف، يوليو الماضى، والتي تهدف إلى تشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أم من الوعاظ أم من خطباء المكافأة .