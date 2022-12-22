التضامن: أول مديرية تستخدم الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة فى الأقصر

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استخدام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر الطاقة الشمسية في إدارة مبانى المديرية، حيث يتم استخدام الطاقة الشمسية النظيفة لإدارة جميع الأعمال الكهربائية داخل المديرية، وبذلك تكون مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر أول مديرية تستخدم الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

تفقد محمد حسين بغدادى وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر وحدات الخلايا الشمسية والأجهزة المعاونة لتشغيل الطاقة البديلة وذلك فى إطار برتوكول التعاون مع الوزارة، حيث دخلت محطة الطاقة الشمسية حيز العمل وتقوم بإمداد مبنى المديرية المكون من 14 إدارة فنية عبر ثلاثة طوابق بكامل احتياجاتها من الطاقة النظيفة لأعمال الإنارة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلى ومبردات الهواء .

وأشاد بغدادى بالتجربة التى تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا المناخ نحو بيئة نظيفة، حيث توفر الطاقة النظيفة واللازمة للمديرية، موضحا أن العام المقبل سيشهد إدارة 5 إدارات اجتماعية على مستوى الأقصر من إجمالى 7 إدارات باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، حيث تركيب محطات للطاقة الشمسية بما يوفر تكلفة فواتير الكهرباء لمدة طويلة .

والجدير بالذكر أنه فى إطار بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التضامن تم إنشاء 94 منزلا بقرية الدير باسنا الاقصر وجار إنشاء 64 منزلا بذات القرية وحضانة العلماء الصغار على أحدث طراز عالمى بذات القرية، كما تقوم بإنشاء طاقة شمسية نظيفة لعدد 25 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم بالأقصر.

ومنحت الدولة خلال الفترة الأخيرة حزمة من التسهيلات والحوافز لملف الطاقة، من أجل تشجيع المواطنيين على استخدام الطاقة النظيفة، ما جعل البعض يسعى لتركيب محطات شمسية أعلى أسطح المنازل.

الخطوات والإجراءات المطلوبة:

ـ الحصول على شهادة التأهيل الخاصة بالشركة المنفذة للمحطة بالتوجه لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

ـ تحرير عقد مع الشركة المنفذة للمشروع.

ـ تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الضريبية أو السجل التجارى .

ـ التأكد من وجود صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للشركة المنفذة لمحطتك الشمسية.

ـ تقديم صورة من أخر إيصال كهرباء.

ـ إعداد رسم تخطيطي للخلايا الشمسية للمشروع يكون معتمد من مهندس نقابى.

ـ نسخة من المواصفات الفنية للمشروع والكتالوجات الخاصة بالوحدة .

ـالحصول على شهادات الإختبار الخاصة بمكونات المحطة الشمسية.

ـ مخطط كهربائى متكامل عن المحطة الشمسية ونقطة الربط المقترحة.

ـ إقرار بعدم مخالفة مشروعك قانون البناء الموحد وتحمل المسئولية المدنية والجنائية لمخالفة إشتراطات البناء إن وجدت.



استخدام الطاقة النظيفة



الطاقة النظيفة