تحصيل القسط الثانى من مصروفات العام الدراسى الحالى بداية يناير المقبل

كتب محمود طه حسين

تستعد المدارس الرسمية للغات بتحصيل القسط الثانى من مصروفات العام الدراسي الحالى، بواقع 30% حيث من المقرر أن تحصل المصروفات الدراسية للدفعة الثانية بداية يناير المقبل حسب المواعيد التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت تقسيط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية التجريبية للغات على 3 أقساط، الأول منها تم تحصيله أول أكتوبر الماضى بواقع 50% والقسط الثانى، منها أول شهر يناير المقبل بواقع 30%، والقسط الثالث منها في شهر مارس المقبل بواقع 20%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تحصل مصروفات المدارس التجريبية" الرسمية للغات والمتميزة للغات المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، ونشرة المصروفات الدراسية التي تصدر عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بالوزارة على 3 أقساط، مشددة على مديرى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالالتزام بتحصيل المصروفات على 3 أقساط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم أيضا تحصيل مصروفات المدارس الحكومية العربى إلى 3 أقساط أيضا حيث تم تحصيل القسط الأول فى شهر فى شهر أكتوبر ويناير ومارس المقبلين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرار تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للغات والمتميزة يشمل طلاب جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الثانوى العام، موضحة أنه لا صحة لما تردد بشأن استثناء تلاميذ رياض الأطفال من تقسيط المصروفات ومطالبة أولياء الأمور بسدادها مرة واحدة.